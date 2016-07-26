هل شاهدت حوتاً بهذا اللون من قبل؟

وهد قبالة السواحل الأسترالية الشرقية حوت أحدب ناصع البياض يعتقد أنه من نوع ميغالو النادر جداً، بحسب ما أفاد خبراء وشهود على الشاطئ.

وشوهد حوت ميغالو أول مرة في العام 1991، وهو يثير منذ ذلك الوقت اهتماماً متزايداً.

وظهر الحوت قبالة شاطئ بايرون باي، والتقطت له صور، فيما كان يتجه شمالاً في رحلة الهجرة السنوية بين القطب الجنوبي والمياه الدافئة شمال شرق أستراليا.

وتوقع الخبراء أن يكون عمر الحوت نحو ثلاثين عاما، علماً أن هذا النوع يعيش في المعدل ثمانين عاماً.

والحوت الأحدب من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن الإجراءات المتخذة لمنع الصيد منذ الستينات ساهمت في زيادة أعداده.