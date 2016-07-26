قرش جديد على شواطئ مصر لكنه "مسالم"

ظهر #قرش جديد على شواطئ مصر، بعد ظهور حوت مارينا بساحل البحر المتوسط، وقرش العين السخنة بساحل البحر الأحمر.

وقال حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة لـ"العربية.نت"، إنه تلقى بلاغاً من أحد أعضاء الجمعية، وهو مصطفى فتحي فهيم، صاحب مركز غوص بمرسى علم في محافظة #البحر_الأحمر بتمكنه من رصد قرش يدعى القرش الحوتي في عدة مناطق بساحل المدينة التي تبعد 200 كلم عن مدينة الغردقة.

وأكد الطيب أن القرش الحوتي مهدد بالانقراض، وهو "مسالم وغير مؤذ، ويتردد بشكل دائم على شواطئ البحر الأحمر بسبب نظافة الحياة البحرية والمائية به"، مضيفاً أن طوله يتراوح من 5 إلى 6 أمتار ومحظور صيده.

وقال إن هذا النوع من القرش يهرب من مناطقه نظراً للصيد الجائر ببلاد شرق آسيا وشمال أوروبا، واصطياد الحيتان والقروش لبيعها بالأسواق والمطاعم الفاخرة في #اليابان والصين وآيسلندا والدنمارك، مؤكداً أنه يتغذى على الهائمات الحيوانية، وذلك من خلال فتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ثم تصفيتها وفلترتها للحصول على غذائه.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عيسوي، مدير عام المحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية بوزارة البيئة المصرية، أن القرش الحوتي مسالم ولا يمثل أي خطورة على الإنسان، وليس له ميول عدوانية، مضيفاً في تصريح صحافي أنه يعامل معاملة الدولفين، ويتغذى على الأعشاب والطحالب.