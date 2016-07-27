محافظة بمصر تشتري القمامة من المواطنين لحل أزمة النظافة

في تجربة جديدة وفريدة من نوعها في مصر أعلن المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم شمال #مصر عن إطلاق مبادرة جديدة للنظافة للانضمام لمنظومة النظافة الحالية وتتمثل في شراء القمامة من المواطنين.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن المبادرة تتم بالتعاون مع مؤسسة #أخبار_اليوم الصحافية وتتمثل في شراء القمامة من المواطنين بأسعار مناسبة تتراوح ما بين 10 قروش إلى 14 جنيها حسب نوع القمامة وتم توزيع الأكشاك والمنافذ والصناديق بالشوارع والميادين والتجمعات والمولات التجارية.

وأضاف أنه سيتم تعيين عدد من الشباب للعمل بتلك المنافذ للحد من البطالة كما سيتم توزيع وبيع #المنظفات المنزلية للمواطنين من خلال تلك المنافذ مضيفا أنه تم التعاقد مع شركات كبيرة ستقوم بشراء القمامة منا وبأسعار أعلى للاستفادة بها في إنتاج السماد العضوي والورق وتحصل المحافظة على هامش ربح يمكنها من شراء معدات حديثة وعالية للنظافة تساعد في الحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة والتخلص من القمامة نهائيا بطريقة سهلة ومربحة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم تصميم نموذج المنافذ لكي يناسب القرى والمراكز يحتوي على عدد من "الكونتيرات" لفصل القمامة التي يتم شراؤها من المواطنين مثل القمامة #العضوية والخشب والبلاستيك والألمونيوم والمواد البلاستيكية وغيرها حيث تقوم #الشركات التي تشتري من المحافظة هذه القمامة بتحويلها إلى سماد عضوي ومنتجات أخرى توفر موارد مالية وتتيح فرص عمل جديدة للشباب.