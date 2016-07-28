فيل يقتل طفلة رشقا بحجر في الرباط

رشق فيل طفلة في عامها السابع بحجارة كبيرة، أودت بحياتها بعد نقلها من حديقة الحيوانات بالعاصمة الرباط إلى أحد المستشفيات في حالة خطيرة.

وكانت الطفلة تتجول رفقة عائلتها بالحديقة مستمتعة بأجواء الزيارة وهي ترقب حيوانات من كل الأصناف، حتى اللحظة التي باغتها الفيل بحجر حمله من الأرض ولوح به صوب الزوار، ليقع على رأس الطفلة، مسببا لها نزيفا داخليا حادا.

وامتنعت إدارة الحديقة عن الإدلاء بتصريح لـ"العربية نت"، مشيرة إلى أنها تقوم بتحقيق في ملابسات الحادثة، التي خلفت صدمة في صفوف العائلات والزوار وكذا عمال الحديقة.

وتساءل بعض الزوار عن سبب تقصير إدارة الحديقة في تطهير فضاء الفيل من الحجارة، محملة إياها مسؤولية الحادث، باعتبار أن تأمين شروط السلامة الجسدية والنفسية للزائر ولأجناس الحيوانات الموجودة بالحديقة من أولويات مهامها، أي الإدارة.

ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه في تاريخ هذه الحديقة التي يعود تاريخ افتتاحها إلى سنة 2012.