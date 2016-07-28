مصر.. إصابة علا غانم وابنتيها ووالدتها بحادث سير

تعرضت الفنانة المصرية علا غانم وابنتيها كاميليا ونرمين لحادث سير على طريق الساحل الشمالي الإسكندرية أثناء ذهابهن لقضاء إجازة بالساحل الشمالي شمال غرب مصر.

وتم نقل الفنانة وأسرتها إلى مستشفى العلمين المركزي، حيث تبين من خلال الفحوصات إصابة الفنانة بكسر بالترقوة، وإصابة ابنتيها بكدمات بسيطة، بينما تعرضت والدتها لكسر في عدد من فقرات العمود الفقري، وتم تحويلها لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان اللواء هشام لطفي مدير أمن مرسى مطروح، قد تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة الفنانة علا غانم عند الكيلو ١٦٠ طريق الساحل الشمالي- الإسكندرية بسبب السرعة الجنونية مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة كل من فيها.

من جانبه، ذكر الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم نقل الفنانة وأسرتها إلى محافظة القاهرة لاستكمال العلاج، مضيفا أن حالة الفنانة وابنتيها مستقرة وأنهن تلقين العلاج اللازم في مستشفى العلمين المركزي بينما تحتاج حالة والدتها إلى رعاية طبية دقيقة ومتابعة مستمرة.