شاهد انهياراً طينياً مثيراً في أحد جبال الألب

أظهر مقطع فيديو مشاهد لانهيار طيني مرعب في جبل إيلورن التابع لسلسلة جبال الألب. ويبلغ ارتفاع هذا الجبل 2717 مترا. ويقع في سويسرا التي تشقها هذه السلسلة الجبلية الممتدة في عدة بلدان أوروبية منها إيطاليا وسويسرا.

وذكر موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية الذي أورد الخبر، أن المصور بيير زوفيري الذي نشر الفيديو أمضى حوالي عامين لمحاولة تصوير الانهيار الطيني الذي يحدث في جبل إيلورن.

واستطاع بيير تصوير مشهد الانهيار الطيني المرعب في أسفل الجبل. وتظهر المشاهد بداية الانهيار القوي الجارف لتشتد قوة الانهيار بعد بضع ثوان، ويتضخم أكثر فأكثر جارفا معه صخورا ضخمة.

وهناك عدة أسباب تكمن وراء حصول مثل هذه الانهيارات، منها وجود تراكمات طينية ضخمة في جبل إيلورن على مر السنين، وتفاقم ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.

وقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن ذوبان جزء من الجليد المتجمد في أعالي جبال سلسلة الألب يؤدي إلى نفاذ كميات كبيرة من المياه إلى الطبقات الطينية القريبة من الأنهار أو الوديان ويجعلها هشة أمام تدفق المياه فيقذف بكميات كبرى منها في هذه الوديان أو الأنهار.