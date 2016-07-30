فيديو لأميركي مسلم يهاجم ترامب يحصد 3 ملايين مشاهدة

حصد فيديو يظهر فيه والد أحد الجنود الأميركيين المسلمين الذي قتل قبل 12 سنة أثناء الاجتياح الأميركي للعراق، أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من أربع ساعات.

ويظهر في الفيديو والد الجندي٬ هومايون خان٬ وإلى جانبه زوجته٬ في المؤتمر الجماهيري لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في فيلاديلفيا وهو يوّجه كلامه للمرشح الجمهوري دونالد ترامب قائلاً له: "هل قرأت دستور الولايات المتحدة الأميركية٬ سأكون مسروراً إن أعطيك نسختي٬ لتبحث عن كلمات الحرية٬ وحماية القانون للجميع... اذهب إلى مقابر أرلينغتون٬ انظر إلى القبور هناك٬ تضّم نخبة الوطنيين الذين دافعوا عن أميركا٬ من كل الإثنيات والأعراق والأديان".

وتابع: "أنت يا ترامب لم تضّحِ بشيء ولم تضّحِ بأحد من أحبائك".

وقُتل الجندي الأميركي همايون خان في انفجار سيارة مفخخة حينما كان يحرس بوابة قاعدته العسكرية في العراق عام 2004.