عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

فيديو لأميركي مسلم يهاجم ترامب يحصد 3 ملايين مشاهدة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

حصد فيديو يظهر فيه والد أحد الجنود الأميركيين المسلمين الذي قتل قبل 12 سنة أثناء الاجتياح الأميركي للعراق، أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من أربع ساعات.

ويظهر في الفيديو والد الجندي٬ هومايون خان٬ وإلى جانبه زوجته٬ في المؤتمر الجماهيري لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في فيلاديلفيا وهو يوّجه كلامه للمرشح الجمهوري دونالد ترامب قائلاً له: "هل قرأت دستور الولايات المتحدة الأميركية٬ سأكون مسروراً إن أعطيك نسختي٬ لتبحث عن كلمات الحرية٬ وحماية القانون للجميع... اذهب إلى مقابر أرلينغتون٬ انظر إلى القبور هناك٬ تضّم نخبة الوطنيين الذين دافعوا عن أميركا٬ من كل الإثنيات والأعراق والأديان".

والد هومايون خان٬ وإلى جانبه زوجته٬ في المؤتمر الجماهيري لهيلاري كلينتون في فيلاديلفيا والد هومايون خان٬ وإلى جانبه زوجته٬ في المؤتمر الجماهيري لهيلاري كلينتون في فيلاديلفيا

وتابع: "أنت يا ترامب لم تضّحِ بشيء ولم تضّحِ بأحد من أحبائك".

وقُتل الجندي الأميركي همايون خان في انفجار سيارة مفخخة حينما كان يحرس بوابة قاعدته العسكرية في العراق عام 2004.

الجندي الأميركي همايون خان قُتل في العراق عام 2004 الجندي الأميركي همايون خان قُتل في العراق عام 2004

كلمات دالّة

#أميركا, #انتخابات, #ترامب, #مسلم, #والد جندي, #يهاجم, #الاجتياح الأميركي, #العراق, #فيديو, #الديمقراطي, #هيلاري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر