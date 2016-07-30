مايكل جاكسون في سيرك دي سولاي بلاس فيغاس

يبدو أن شهرة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون لا تزال حاضرة حتى بعد مرور 7 سنوات على وفاته، وذكراه لا تزال راسخة في قلوب معجبيه.

حيث تم يوم الخميس الماضي كشف النقاب عن تمثال لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار في بهو فندق ماندالاي باي في لاس فيغاس من طرف فرقة سيرك دو سولاي الكندية سيرك الشمس.

التمثال الذي تم استخدامه في تصوير فيلم هيستروي، احتفظ به مايكل جاكسون في مزرعته الواقعة في نيفرلاند وسبق وأن عرض مهرجان فات فاست في لاس فيغاس في العام .2011

هذا الافتتاح هو جزء من الاحتفال بذكرى عيد ميلاد مايكل جاكسون الـ 58 التي سيستمر الاحتفال بها في الفترة ما بين 27 إلى 29 أغسطس، حيث ستنظم شركة سيرك دي سوليه الكندية جولات فنية دائمة تعتمد على موسيقى وأغاني أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون.