حكم قضائي يلزم عز بدفع نفقة شهرية لطفلي زينة

قضت #محكمة أسرة مدينة نصر في مصر، مساء السبت، بإلزام الفنان المصري #أحمد_عز بدفع 20 ألف جنيه "ما يعادل 2000 دولار" نفقة شهرية لطفليه من الفنانة #زينة وهما عز الدين وزين الدين، وذلك في انتصار جديد للفنانة المصرية في نزاعها مع عز حول ثبوت نسب الطفلين.

وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان عز بسداد #نفقة شهرية إلى طفلي زينة بعد ثبوت نسبهما له بحكم قضائي تم تأييده في الاستئناف.

وقال الدكر إن زينة تزوجت من عز بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 15 يونيو 2012، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرين عز الدين وزين الدين، مضيفا أنه قد صدر حكم بإثبات نسب الصغيرين إلى عز، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وتم تأييده استئنافيا.

وأشار إلى أن عز امتنع عن الإنفاق على الصغيرين رغم قدرته المادية وثرائه، فهو فنان يعمل بمجال السينما، وله كثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ولديه أملاك متعددة تدر عليه ما يزيد على مليوني جنيه شهريا، مطالبا بنفقة للصغيرين لا تقل عن 100 ألف جنيه شهريا.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قررت تأجيل دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد عز إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل لعرض الصلح للمرة الثانية، والإعلان بتسمية حكمين، والعرض بمقدم الصداق.

وقال معتز الدكر، محامي زينة، إنه تقدم بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، طالب فيه بتطليق زينة من الفنان عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

من جانبها، ردت سارة درويش، محامية عز على ذلك بالقول، إنه لا تصالح مع زينة ولا اعتداد بأي شيء تذكره الفنانة حول وجود علاقة زوجية لها مع عز، مؤكدة أن كل ذلك افتراء وكذب حتى لو صدرت أحكام قضائية بذلك.

وأوضحت درويش لـ"العربية.نت" أن الفنان لم يطلب الصلح ولن يطلبه، لكن المحكمة تعرض التصالح كإجراء طبيعي معتاد في قضايا الخلع بين الزوجين.