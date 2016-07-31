مغامر أميركي يقفز من ارتفاع يفوق 7000 متر دون مظلة

أصبح مغامر أميركي أول إنسان يقفز من ارتفاع 7620 مترا دون مظلة ليهبط على شبكة بجنوب #كاليفورنيا.

ونفذ المغامر لوك ايكينز (42 عاما) 18 ألف قفزة من قبل، وأنجز قفزته الأخيرة في منطقة سيمي فالي غربي مدينة #لوس_أنجلوس أمس السبت، فهبط على شبكة مقاسها 30 مترا في 30 مترا. ونقلت قناة "فوكس" الحدث.

وقال جاستين اكلين، المتحدث باسم ايكينز في رسالة بالبريد الإلكتروني "تمثل قفزة ايكينز تكليلا لمسيرة 26 عاما، وسوف تسجل رقما قياسيا شخصيا وعالميا لأعلى قفزة دون #مظلة".

وتظهر اللقطات التي عرضتها قناة "فوكس" ايكينز الذي كان يضع قناعا للأوكسجين بسبب الارتفاع وهو يقفز من طائرة مع ثلاثة من المظليين. ويعطي ايكينز القناع لأحد المظليين في الهواء، ثم يفتح الآخرون مظلاتهم بينما يهوي ايكينز بمفرده بسرعة نحو #الأرض.

ووضعت أنوار على جانب الشبكة حتى يسترشد بها ايكينز ويوجه جسمه باتجاهها أثناء السقوط.

وبعد سقوط حر دام نحو دقيقتين استدار ايكينز في اللحظة الأخيرة على ظهره وهبط على #الشبكة التي قال اكلين إنها كانت معلقة على ارتفاع 61 مترا عن الأرض، وكانت هناك شبكة ثانوية تحتها.

وقال ايكينز لصحافي في ختام اللقطات التي عرضتها فوكس "أنا أسبح في الهواء تقريبا. إنه أمر لا يصدق".