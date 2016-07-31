"حمدان للتصوير" تحتفي بفائزي مسابقة تصوير الطعام

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر تموز/يوليو والتي كان موضوعها "تصوير الطعام"، وقد فاز بالمسابقة 5 فائزين من 5 دولٍ مختلفة.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يوليو استخدام الوسم #HIPAContest_Food واستقبلت الجائزة عدداً كبيراً من الصور المميّزة من دول العالم، تمثّل تناول الحضارات والثقافات المختلفة لفنون تصوير الأطعمة بأساليب إبداعيةٍ مميّزة.

وفي معرض تعليقه على الحدث، صرحّ الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، بقوله: نبارك لجميع الفائزين في مسابقة شهر يوليو، ونحييهم على عملهم الجاد في هذا المجال البصري الذي يتطلّب مهاراتٍ خاصة لا يملكها جميع المصورين. لقد استحقّ الفائزون الفوز والتنويه والإشادة بأعمالهم التي نجحت في تقديم الطعام بأناقةٍ بصرية لافتة ورونقٍ جذّاب.

كما سيتم الإعلان عن موضوع مسابقة شهر "أغسطس" في الأيام القادمة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.