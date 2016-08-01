بالصور.. شجرة بريطانية ضخمة تسخر من عصبية ترامب

رصدت عدسة مصور بريطاني شجرة "لبلاب" عجيبة في حقل بريف حديقة Glewstone بهارفرد في #المملكة_المتحدة تشبه مرشح الرئاسة الأميركي دونالد ترامب عندما يكون في حالته العصبية أثناء خطاباته الجماهيرية.

ويقول البريطاني جون رولي (36 عاما) لصحيفة الديلي ميل "بينما كنت أقود سيارتي في المنطقة إذ لفت انتباهي الشبه الكبير بين تلك الشجرة العجيبة والمرشح الجمهوري في الانتخابات الأميركية القادمة وخاصة #خصلة شعره المميزة وفمه الكبير حينما يكون مفتوحا خلال خطاباته المثيرة للجدل".

وأضاف قمت بتصوير تلك الشجرة الغريبة جدا من أكثر من جانب ولفت انتباهي أنها تشبه #ترامب كثيرا ويبدو أنها تحذّرنا من أن يكون هذا الرجل رئيسا للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.