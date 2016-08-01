شراكة استراتيجية بين "مجموعة MBC" و"عرب سات"

عززت "مجموعة MBC" من حضورها على أقمار "عرب سات" عبر توقيعها عقد شراكة استراتيجية مع "المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية العربية – عرب سات" / "ARABSAT".

ويهدف هذا التعاون إلى انتقال بث قنوات MBC المتعددة والمتنوعة، بمختلف تقنيات البث، إلى أقمار "عرب سات"، ما يُعتبر بمثابة نقلة نوعية ويؤسس لبداية عصر جديد من الترفيه التلفزيوني العائلي الراقي، ومن ضمنه الوجهة الفُضلى لمتابعة الكرة السعودية. ويأتي ذلك عبر توفير بث فضائي عالي الجودة، يشمل باقة القنوات "HD" الفائقة الدقة المنتمية إلى "مجموعة MBC"، إضافة إلى تلك المعتمِدة على نظام "SD" الذي تبث عبره قنوات MBC الأخرى، علماً أن انتقال عدد من تلك القنوات إلى "عرب سات" سيكون حصرياً. وخلال المراحل المقبلة، سينصبّ التركيز على انتشار أجهزة الاستقبال الحديثة والمتطورة والموثوقة، التي تُمكِّن المشاهِد-المتلقّي من الاستمتاع بتجربة مشاهدة متطورة وعصرية.

وفي هذا السياق، ثمّن خالد بن أحمد بالخيور، الرئيس التنفيذي لـ"عرب سات" خطوة التعاون المشترك مع MBC وانتقال باقة قنواتها إلى "عرب سات"، واصفاً إياها بـ"الخطوة المناسبة في الاتجاه الصحيح، التي تسهم في تطوير قطاع الإعلام في منطقتنا وتعزيز موقع "عرب سات" للبث الفضائي 26 درجة شرقاً، الذي يشهد حالياً طفرة كبيرة من خلال توقيع اتفاقيات انتقال العديد من الشبكات الفضائية الهامة والمتخصصة إليه".

وقال بالخيور: "يحمل هذا التعاون في ثناياه عدة فوائد مشتركة، أبرزها حماية الملكية الفكرية لقطاع حيوي في منطقتنا، وذلك من خلال التزامنا بعدم توفير البث لأي قناة مُقرصَنة، أو أخرى تقوم ببث محتوى مُقرصن، الأمر الذي يخدم في نهاية المطاف مصلحة المشاهد العربي، ومعه كافة المعنيين بصناعة المحتوى الإعلامي. وسيصبح بمقدور مشاهدي "عرب سات" الاستمتاع بتجربة عائلية راقية ومتكاملة، بموازاة التمتع بصورة أكثر نقاوة، بفضل القيمة المُضافة التي يمنحها البث على "عرب سات" لتقنية الصورة عالية الدقة "HD" والتي تتمتع بها قنوات MBC. وتجدر الأشارة إلى أن "عرب سات" بادرت، ومنذ سنوات عدة، إلى دعم هذه التقنية من خلال تعاونها مع اتحاد إذاعات الدول العربية “ASBU”، وذلك بهدف تطوير تقنية البث التلفزيوني العالي الدقة "HD" وتنميته في العالم العربي".

من جانبه، قال سام بارنيت الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة MBC": "تُكرِّس هذه الشراكة حضورنا على أقمار "عرب سات"، على نحو أكثر شمولاً، لتنضم إليها تباعاً باقة قنوات "مجموعة MBC"، إضافة الى القنوات المتواجدة أصلاً على "عرب سات". وقال بارنيت: "من المعروف أن "عرب سات" تحظى بإقبال جماهيري واسع في المنطقة، وبالأخص منطقة الخليج العربي. لذا، من شأن هذه الخطوة أن توفّر لمشاهدينا تجربة مشاهدة تلفزيونية أوسع وأمتع وأكثر تطوراً، على مدار الساعة".

وختاماً، تؤسس هذه الشراكة لعودة بث الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم عبر "عرب سات". وبناء عليه، تستهل شبكة قنوات "MBC PRO SPORTS" بثها على القمر ابتداء من النقل المباشر لمباراة "كأس السوبر" السعودي لكرة القدم بين الهلال والأهلي، والتي ستّقام في لندن – المملكة المتحدة، يوم الاثنين 8 آب/أغسطس.