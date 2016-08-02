نجل مايكل دوغلاس يخرج من السجن

خرج النجل الأكبر للممثل الأميركي #مايكل_دوغلاس من السجن بعدما أمضى فيه سبع سنوات أثر إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة، مشيرة إلى أنه دخل مباشرة الى مركز اعادة تأهيل في نيويورك.

وحكم على #كامرون دوغلاس (37 عاما) في العام 2010 بالسجن 5 سنوات بعد ادانته بتهمة حيازة ميثافيتامين وبيعه. وقد مددت عقوبته سنتين اضافيتين في زنزانة منفردة بعدما أقر انه تاجر بالمخدرات داخل السجن.

وكان يفترض ان يفرج عن نجل دوغلاس من زوجته الاولى دياندرا في العام 2018. وهو موجود راهنا في مركز اعادة تأهيل اجتماعي في نيويورك على ما ذكرت محطتا "ايه بي سي نيوز" و"اي اونلاين".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" ان كامرون دوغلاس سيصدر كتابا حول حياته كأحد افراد واحدة من أشهر العائلات في هوليوود وكيف قادته المخدرات الى السجن. وكان مايكل دوغلاس الحائز جوائز اوسكار يزور ابنه بانتظام في السجن.