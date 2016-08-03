باريس تطلق حملة ضد "أقفال الحب" على جسورها

تسعى بلدية باريس إلى الحفاظ على صورة المدينة كـ"عاصمة للرومانسية والحب" لكن من دون الأقفال الشهيرة المنتشرة على جسورها، إذ تنوي إطلاق حملة لثني السياح عن تعليق "أقفال الحب" في العاصمة الفرنسية.

فبعد "بون ديزار" (جسر الفنون)، يشهد جسر "بون نوف" وهو أقدم جسر حجري في العاصمة، تغطية تدريجية لشبكاته بهذه الأقفال.

وأشار المساعد الأول لرئيسة بلدية باريس برونو جوليار لوكالة فرانس برس بعد اجتماع فني لتحديد الأطر التنفيذية لهذه الحملة إلى أن التدابير المزمع اتخاذها تشمل "وضع لوحات وإشارات على الأرض في الأيام المقبلة على جسور عدة، خصوصا بون نوف".

وكانت "أقفال الحب" التي يعلقها العشاق تعبيرا عن الحب في باريس ومدن أخرى، اجتاحت قبل سنوات جسر "بون ديزار" الحديدي قبل أن تتم إزالتها العام الماضي مع إقامة واجهات زجاجية بدل الشبكات. لكن هذه الإقفال عادت للظهور مذاك على جسور أخرى مع انتشار باعة متجولين ما ساهم في التحفيز على استخدامها.

كذلك تعتزم البلدية نشر لافتات بالفرنسية والإنجليزية تتضمن شروحات ودعوات للامتناع عن وضع هذه الأقفال من بينها لافتة "ممنوع وضع الأقفال، باريس تشكركم" أو "عبروا عن حبكم بطريقة أخرى" بحسب برونو جوليار.