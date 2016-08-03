رئيس نيكاراغوا يختار زوجته نائبة له

أعلن حزب رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا المرشح لولاية جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر، أنه سيخوض الانتخابات هذه المرة مع زوجته روزاريو موريو، بصفتها نائبة للرئيس.

وقال المستشار القانوني للحزب السانديني لدى وصوله معهما إلى المجلس الانتخابي "جئت أرشح إلى الرئاسة خوسيه دانيال أورتيغا سافيدرا، وإلى منصب نائبة الرئيس روزاريو ماريا موريو زمبرانا"، موضحاً أن الشروط القانونية لترشيحهما متوافرة.

لذلك سيتصدر أورتيغا وزوجته حملة الساندينيين للانتخابات الرئاسية والنيابية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويرى الخبراء في ترشيحهما بداية محتملة لعائلة رئاسية.

وكان دانيال أورتيغا، المقاتل السابق في الجبهة الساندينية للتحرير الوطني، والذي يبلغ السبعين من عمره اليوم، رئيسا من 1985 إلى 1990، ثم أعيد انتخابه في 2006 و2011. ويعتبر الاوفر حظا لولاية رابعة، بحصوله على 57% من الاصوات في استطلاعات الرأي. أما أبرز منافسيه وأبرز أحزاب المعارضة فقد استبعدا من الانتخابات بفتوى قانونية.

وبصفتها السيدة الأولى، والمتحدثة الرسمية أيضا، تعرف موريو (65 عاما) بأنها تمسك بزمام الحكومة منذ عشر سنوات.