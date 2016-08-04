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شاهد صور زعماء العالم وزوجاتهم قبل سحر السلطة

المصدر: العربية.نت - عنتر سعيد
الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزرجته هيلاري في كلية القانون بجامعة ييل عام 1970
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على الرغم من سحر السلطة التي خاضوا من أجلها معارك سياسية شرسة للوصول إلى مواقعهم في سدة الحكم ببلدانهم وتحملهم المسؤولية التي طالما جلبت لهم الشهرة إلا أن الفاتورة التي دفعوها من أجل ذلك من قلق وضغط نفسي ظهرت في ملامحهم على مدار حياتهم كانت كبيرة أيضا.

صحيفة "الديلي ميل" البريطانية رصدت الفرق في ملامح هؤلاء الزعماء وزوجاتهم قبل وصولهم لسدة الحكم وبعدها، لتكشف حجم الفرق في حياتهم سواء ما يتعلق بمظهرهم الشخصي أو بطريقة لبسهم التي كانت متحررة وخاصة أزياء زوجاتهم بالجامعة والتجمعات العامة إلى ملابس رسمية بروتوكولية.

وسلطت الصحيفة الضوء على عدد من الزعماء من بينهم أوباما وميشيل وكلينتون وهيلاري وميركل وساور وكاميرون وسامنثا وتريزا وفيليب وطريقة لبسهم التي تثير الفضول في صور بعضها نادر ولاقت الكثير من تعليقات القراء.

تيريزا وفيليب

تظهر صورة رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاما تجلس بجانب زميلها في الجامعة فيليب في اجتماع عام 1978، لطلاب جامعة أكسفورد، حيث كانت ترتدي تريزا ثوباً أحمر شفافاً، كما تظهر الصورة عناية زعيمة بريطانيا الجديدة بأناقتها من أحمر الشفاه ولبس القرط الأحمر القاني، وهذه الصورة قد تزوجت بعدها بعامين ويبدو فيها زوجها فليب أصغر منها سناً.

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مع زوجها فيليب عام 1978 رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مع زوجها فيليب عام 1978

وتظهر الصورة الأخرى تريزا مع زوجها فيليب في الزي الرسمي بعد 38 عاماً عندما كانت وزيرة في حكومة الظل البريطانية بعمر 59 عاما، والتي يظهر فيها فيليب أكبر منها سنا.

تريزا وزوجها فيليب تريزا وزوجها فيليب

كاميرون وسامانثا

وهذه صورة لديفيد كاميرون وسامانثا شيفيلد، التي التقطت لهما في عام 1995، وتظهرهما كزوجين من شباب الأثرياء البريطانيين، لما يتمتعان به من ذوق محافظ.
والتقت لهما تلك الصورة عندما كان كاميرون يبلغ من العمر 29 عاماً ويشغل موقع المدير التنفيذي للعلاقات العامة لشركة تلفزيون كارلتون، ويفضل عدم ارتداء ربطة عنق وكانت الشقراء سامانثا حديثة التخرج وتبلغ من العمر 24 عاما.

صورة لديفيد كاميرون وسامانثا شيفيلد في عام 1995 صورة لديفيد كاميرون وسامانثا شيفيلد في عام 1995

تم التقاط الصورة من قبل بعض أصدقائهما في عطلة بإيطاليا، ولم تمر سوى 6 سنوات عليها قبل أن يصبح كاميرون نائبا في البرلمان البريطاني عام 2001.

ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا شيفيلد ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا شيفيلد

وتظهر الصورة الأخرى لسامانثا (45 عاما) وكاميرون الذي يبلغ من العمر (49) عاما زيادة في الوزن وكبراً في حجم الوجه وتغير لون الشعر، ولكن بقيت الأصول الأرستقراطية تظهر عليهما في كلا الصورتين رغم مرور كل تلك السنوات.

توني بلير وشيري بوث

التقت تلك الصورة لهما في عام 1983 في بداية حياتهما العملية في مجال القانون والتي تظهر توني بلير مندفعا بحماس الشباب، وقصر شعر شيري بوث (28) عاما وقد اختارت الشعر القصير لمرحلة بداية حياتها مع رفيق الدراسة والعمل في مجال القانون، والذي أصبح زوجها بعد التقاط هذه الصورة بثلاث سنوات.

صورة توني بلير وشيري بوث عام 1983 صورة توني بلير وشيري بوث عام 1983

وتظهر الصورة الأخرى والتي التقطت لهما حينما أصبح توني النائب العمالي عن سيدجفيلد بعمر 63 عاما ولكن تكشف محافظته على قوامه في حين تظهر أن زوجته شيري أصبح وزنها أكبر قليلا عن السابق.

توني بلير وشيري بوث توني بلير وشيري بوث

هيلاري وبيل كلينتون

تظهر صورة بيل كلينتون أشعث الشعر، حينما كان في كلية القانون بجامعة ييل، وعندما التقى هيلاري في عام 1970 وكان طويل القامة وسيماً ذا لحية بنية مائلة للاحمرار وشعر مجعد، وتزوجا بعدها بخمس سنوات في عام 1975. وفي العام التالي مباشرة أصبح كلينتون النائب العام لولاية أركنساس، وفي 1978 فاز كحاكم للولاية.

الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزرجته هيلاري في كلية القانون بجامعة ييل عام 1970 الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزرجته هيلاري في كلية القانون بجامعة ييل عام 1970

وتظهر الصورة الثانية كلينتون (69 عاما) والشعر الأبيض يكسو رأسه، كما أن نضال الحكم والصراع من أجل السلطة حفر على جبهته خطوطا عميقة كما لم تخفِ الصورة أيضا ملامح التعب على زوجته هيلاري (68) عاما، والتي تناضل من أجل أن تكون رئيسا لأميركا.

هيلاري مرشحة الرئاسة الأميركية وزوجها الرئيس الأسبق بيل كيلنتون هيلاري مرشحة الرئاسة الأميركية وزوجها الرئيس الأسبق بيل كيلنتون

أوباما وميشيل

الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل في عام 1992 الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل في عام 1992

التقطت هذه الصورة في احتفالات عيد الميلاد، بعد زواجهما في عام 1992، وقبل ميلاد ماليا الابنة الكبرى لهما بست سنوات، وخاتم الزواج واضح في إصبع أوباما، ويتضح استرخاء الزوجين اللذين لم يدخلا عالم السلطة والشهرة بعد، حيث يرتدي كل منهما ملابس بسيطة ليست أنيقة على عكس الصورة الأخرى، التي يرتدي فيها أوباما بدلة كاملة وترتدي ميشيل من أرقى بيوت الأزياء.

الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل

أنجيلا ميركل ويواخيم ساور

أنجيلا ميركل ويواخيم ساور عام 1989 أنجيلا ميركل ويواخيم ساور عام 1989

التقطت الصورة لهما في عطلة المدرسة الصيفية البولندية عام 1989، وهو العام الذي سقط فيه جدار برلين بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، حيث تظهر الصورة أنجيلا ميركل (35) عاما كفتاة بسيطة وخجولة، وزوجها فيما بعد يواكيم سوير والذي كان يعمل في مجال بحوث الكيمياء، كألماني بسيط لم يكن في مخيلته أن تصبح زوجته حاكمة لدولة من أقوى دول العالم.

أنجيلا ميركل ويواخيم ساور أنجيلا ميركل ويواخيم ساور

أما الصورة الأخرى لها وهي المستشارة ميركل (62 عاما) وزوجها (67 عاما) فتبدو عليهما معارك الوصول إلى السلطة ومظاهر سحرها أيضا.

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