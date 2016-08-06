عداء ماراثون يكافئ كلبا صينيا "وفيا" بنقله لبريطانيا

يأمل عداء الماراثون البريطاني ديون #ليونارد بنقل كلب ضال من #الصين إلى مسقط رأس هذا العداء في #اسكتلندا بعد أن ظل يتتبعه 125 كيلومترا خلال سباق عبر الصين.

ورافق الكلب جوبي الفريق من الجانب البارد بسلسلة جبال تيان شان وظل بصحبته أثناء اجتياز الفريق #صحراء بلاك جوبي في سباق #جوبي 2016 وهي رحلة طولها 250 كيلومترا عبر الجبال والصحاري.

ومنذ ذلك الوقت بدأ ليونارد مشروعا لجمع أموال لنقل جوبي إلى اسكتلندا في وقت مناسب قبل #عيد_الميلاد.

وقال ليونارد لرويترز عبر #البريد_الإلكتروني المشروع يحظى بدعم كبير من كل أنحاء العالم. نعرف وجود التمويل الذي يتيح جعل هذه الرواية أمرا واقعا الآن ونقل جوبي إلى #المملكة_المتحدة.