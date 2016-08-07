دوللي شاهين تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها

فاجأت الفنّانة اللبنانية دوللي شاهين متابعيها بقرار اعتزالها والتفرغ لعائلتها، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بفن من نوع مختلف، قائلة إن "كرامة الإنسان هي كل ما يملك".

ونشرت شاهين قرار اعتزالها الفن والتفرغ لتربية أبنائها والاهتمام بعائلتها، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت: "صوتي سيخدم الرب وسأعود للترنيم في الكنيسة وخلف مذبح الرب..".

وكتبت دوللي "لقد اتخذت قرارا أريد أن أشارك فيه من يحبني و من لا يحبني.. أصعب قرار في حياتي.. لقد قررت أن أعتزل الفن وأتفرغ لتربية ابنتي وعائلتي".

وتابعت "الفن في دمي و سيظل في دمي و لكني أخذت القرار هذا لأن كرامة الإنسان هو كل ما يملك.. أخذت القرار لأَنِّي حلمت بفن مختلف".