7 أساسيات يجب أن يعرفها ابنك قبل عمر الـ18

يعتقد معظم الناس أن الأولاد يميلون نحو آبائهم بعد تخطيهم مرحلة الطفولة المبكرة، بينما تنجذب البنات إلى أمهاتهن، وهذا الاعتقاد خاطئ حسب ما جاء في تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المهتم بأخبار الصحة وأنماط الحياة، وأكد أن هناك روابط خاصة بين الأمهات وأبنائهن من الذكور تجعل الأولاد ينصاعون لأوامرهن بشكل أكبر.

وتنصح معدة التقرير شاندانا راو الأمهات بتعليم أبنائهن 7 أشياء مهمة وضرورية لتنشئتهم تنشئة سليمة للغاية وذلك بداية من عمر الـ5 سنوات وهو السن الذي يبدأ فيه الطفل بتكوين شخصيته ويكون نشاطه الحركي زائداً إلى حد ما، وقبل أن يبلغ البنين عمر الـ18 عاماً.

وتتلخص هذه النصائح في ترسيخ بعض المفاهيم في عقل الأولاد مع تعليمهم سلوكيات مفيدة كالاتي:

1- المطبخ ليس حكراً على الفتيات

حرصاً على ترسيخ أهمية مفهوم المساواة بين الجنسين، يجب على كل أم أن توضح لابنها أن الطهي والأعمال المنزلية ليست للفتيات فقط في محاولة لكسر الصورة النمطية الموجودة في أذهان الأولاد.

2- أساسيات الطهي

عندما يبلغ ابنك 12 عاماً، عليك أن تبدئين بتعليمه مهارات الطبخ الأساسية والتي قد يحتاجها أي شخص تضطره ظروف الحياة أن يعيش بمفرده.

3- الامتناع التام عن العنف الجسدي

من الأساسيات المهمة التي يجب أن تعلمها كل أم لأبنائها الامتناع التام عن اللجوء إلى استخدام العنف الجسدي كالضرب على سبيل المثال أيا كان السبب.

4- احترام المرأة

تنشئة الأم لأبنائها على احترام المرأة ومعاملتها بقدر كبير من المساواة كالرجل أمر غاية في الأهمية في تربية الأبناء، على حد قول راو.

5- إفساح المجال للتعبير عن المشاعر

يخطئ كثير من الآباء والأمهات عندما يمنعون أبناءهم من التعبير عن مشاعرهم أو البكاء في بعض الأحيان، الأمر الذي يعرضهم لمشاكل نفسية مستقبلاً، لذا تنصح راو الأمهات بترك المجال مفتوحاً أمام أبنائهن للتعبير عن مشاعرهم حتى لو تطلب الأمر البكاء.

6- دماثة الخلق والإحسان

في أغلب الأحيان يميل الذكور إلى العدوانية في السلوك تجاه الآخرين وهنا تأتي ضرورة أن ترشد الأم أولادها إلى أهمية التعامل مع الآخرين بلطف ودماثة خلق مع نوع من التعاطف في بعض المواقف.

7- مهارات الحياة الأساسية

وأخيراً يجب على كل أم أن تعلّم أبناءها بالإضافة إلى أساسيات الطهي والأعمال المنزلية، كيفية التعامل مع الأدوات المستخدمة في المنزل وكذلك الإسعافات الأولية.