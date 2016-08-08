بالفيديو.. نساء يضربن أفغانياً زوّج طفلته مقابل "ماعز"

أجبر أب أفغاني ابنته، ذات الأعوام الستة، على الزواج من رجل في الـ55 من عمره مقابل "ماعز" ومواد غذائية، فتم القبض على الرجلين بعد إبلاغ أحد الأقارب عنهما، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتسلم الأب "الأرز والشاي والسكر وزيت طعام" لإطعام أسرته لمدة شهر من "العريس"، واسمه سيد عبدالكريم، وهو الملا في قرية أوبه، حيث تعيش عائلة الطفلة المعروفة بـ"غريبجول"، والذي أقسم أنه لن يقيم مع الطفلة علاقة جنسية حتى تبلغ سن الـ18.

وبعد الزفاف، أخذها الرجل لبيت أحد الأقارب في مدينة "فيروزكوه" بمحافظة "غور" مدعيا أنها ابنته، ولكن صاحب المنزل رآه "معها" ليلا، وعند مواجهته قال عبدالكريم إنها زوجته، وإن أباها أعطاها له.

فأبلغ صاحب المنزل أحد أصدقائه بالأمر، والذي بدوره أبلغ مكتب حقوق المرأة في غور، وقال المكتب إنه سيسعى لطلاق الصبية ونزع حقوق الأبوة عن أبيها. وتعيش الطفلة الآن مع أمها.

ويظهر في الفيديو الذي تنشره "العربية.نت" إلقاء القبض على أبو غريبجول بينما تضربه مجموعة من النساء بعد القبض على عبدالكريم.

وبحسب القانون الأفغاني، فإن سن الزواج للنساء هو 16 و18 للرجال، ولكن يقول تقرير أممي إن أكثر من 46.5% من حالات عقد القران في أفغانستان تتم على فتاة أقل من 18 عام.