الشرطة الصينية تبلغ مواطناً أنه ميت منذ عشر سنوات

وقع رجل صيني في معضلة سببها خطأ إداري، إذ أبلغته #السلطات أنه ميت منذ عشر سنوات، وأنه لا يمكن التعامل معه سوى على هذا الأساس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

ويدعى الرجل شين، وهو مقيم في كانتون جنوب #الصين، وقد توجه إلى الدوائر الرسمية للحصول على سجل قيد يتيح له التقدم بطلب عمل.

إلا أن الشرطة أبلغته أنه ارتكب #جريمة خطف وحكم عليه بالإعدام، وأنه أعدم فعلا عام 2006 ولم يعد على قيد الحياة.

وكتب شين في حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي "من الناحية العملية، أنا ميت".

وأوضح أنه لم يواجه أي مشكلة من هذا النوع من قبل، إذ استخرج أوراقا ثبوتية وسافر إلى هونغ كونغ وماكاو من دون #مشاكل.

وفي الأيام القليلة الماضية، عادت #الشرطة واستدعته بعد استيضاح الأمر وسوي الأمر وأعيد إلى سجل الأحياء في #الوثائق الرسمية.