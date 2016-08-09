رجل يتسلّق سياج قصر بكنغهام.. في غياب الملكة

اعتُقل رجل بعد تسلقه السياج الأمني لـ #قصر_بكنغهام الذي تسكنه #الملكة_إليزابيث الثانية في #لندن صباح اليوم الثلاثاء، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن رجلا في الـ22 من العمر كان في حالة سكر عندما تسلق السياج إلا أنه لم يتمكن من دخول القصر وكان غير مسلح. واستبعدت الشرطة أية علاقة له بالإرهاب.

وأكدت الشرطة أن الملكة لم تكن في القصر ساعة وقوع الحادث، إذ كانت في بالمورال في المرتفعات الاسكتلندية.

وجاء في البيان أن "الرجل حاليا قيد الاحتجاز في مركز شرطة وسط لندن".

ووقع آخر حادث مماثل في أيار/مايو عندما اعتقل رجل مدان بجريمة قتل بعد تسلقه جدار قصر #بكنغهام ودخوله إلى حرمه.

وكان أفرِج عن الرجل ويدعى دينيس هنيسي من السجن في 2002 بعد أن قضى حكما بجريمة قتل. وأعيد إلى السجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته بتسلق سياج القصر.