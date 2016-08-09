شاهد بالصور كيف تخلص الحمار الذكي من فك التمساح المفترس

تمكن حمار وحشي ذكي من التخلص من فكي تمساح مفترس والهروب إلى الغابة في واقعة فريدة وسعيدة من نوعها لحمار ذكي، تخلص من قبضة أسنان أقوى الحيوانات المائية.

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية القصة الطريفة عن مصور الحياة البرية "إنغو غيرلاخ" 63 عاما، الذي قبع بين الأحراش في منطقة ماساي مارا البرية في دولة كينيا الإفريقية لأكثر من ساعتين، لالتقاط تلك المعركة غير المتكافئة بين حيوان البر المسالم "الحمار الوحشي" وبين "التمساح" أشرس حيوانات المياه العذبة .

ومن بين أكثر من 30 حمارا وحشيا ارتادت مياه النهر للشرب وقع هذا الحمار الوحشي في قبضة التمساح قبل أن تدفعه غريزة البقاء على قيد الحياة لعض التمساح من رأسه بقوة لإرغامه على الإفلات من قبضته والهروب إلى الغابة سالما مرة أخرى.