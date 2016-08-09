لبؤة كندية تنتظر مصيرها بعد أن عضّت عاملا بحديقة حيوان

قال مدير حديقة حيوان كندية، إن لبؤة عضت عاملاً في ظهره أثناء الاستعداد لعرضها على الجمهور، وإنها وضعت في الحجر إلى أن تتقرر الحديقة مصيرها.

وأضاف بول جوسلين، مدير حديقة جرانبي شرقي مونتريال للصحافيين، أن العامل أصيب بكسر لكنه واعٍ وفي حالة مستقرة بالمستشفى.

ولم يتضح متى وقع الهجوم، لكن جوسلين قال إن العامل كان يعد اللبؤة للعرض على الجمهور، وإنه في العشرينات ويعمل في الحديقة منذ عام 2011.

وذكر أن الحديقة تتواصل مع خبراء من الولايات المتحدة قبل أن تتخذ قرارا بشأن مصير اللبؤة، وهي واحدة من ثلاث في الحديقة تم وضعها جميعا في الحجر، ولم يتم عرضها على رواد الحديقة بعد الهجوم.