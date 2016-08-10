هل استخدم السباح الأميركي فلبس الحجامة؟

ظهرت كدمة دائرية كبيرة أورجوانية اللون على الكتف الأيمن للسباح الأميركي #مايكل_فلبس خلال تصفيات سباق 200 متر فراشة أمس لتبين أوجاعه والضريبة التي يدفعها للمشاركة في #الأولمبياد للمرة الخامسة.

وبعدما فاز بميداليته الذهبية رقم 19 في إنجاز لا سابق له في تاريخ الأولمبياد أول أمس الأحد في سباق التتابع أربعة في 100 متر حرة حقق فلبس المركز الخامس في التصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي.

ويملك فلبس (31 عاماً) الرقمين العالمي والأولمبي في سباق 200 متر فراشة.

وتشكل الكدمة بكتف فلبس دليلا على خضوعه للعلاج بـ #الحجامة وهي وسيلة صينية قديمة للاستشفاء.

وقال فلبس إنه يلجأ للحجامة منذ فترة قبل كل مسابقة تقريبا لكن مدربه وخزه بشكل عميق ليترك آثار كدمة بكتفه الأيمن، مضيفا: "هذا أكثر موضع يؤلمني".

وأشار فلبس، الذي عاد من الاعتزال في 2014، إلى صعوبة التوفيق بين المنافسات الليلية المتأخرة المصممة لتناسب البث التلفزيوني في الولايات المتحدة والتصفيات المبكرة بعد ظهر اليوم التالي.

وقال السباح الأميركي للصحفيين في #ريو : "أعتقد أنني أخلد للنوم في الثالثة فجرا وأركب الحافلة في الحادية عشرة صباحا. تحولات سريعة".

في سياق متصل، ظهر لاعب الجمباز الأميركي #أليكس_نادور في صورة له على موقع "أنستغرام" وهو يحمل آثارا الحجامة على جسمه أيضاً، حيث يعتبر أن الحجامة "تعمل على إزالة الآلام الجلدية وتخلص الجسم من ما يجلبه الجمباز له من آلام".

وأضاف نادور في تصريحات صحفية أن الحجامة هي "السر الذي استطاع الحفاظ على صحته خلال هذا العام". وأشار إلى أن الحجامة كانت "أفضل من جميع الأموال التي نفقها على أشياء أخرى".

وقد ذكرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن عددا من الفرق الأولمبية الأميركية المشاركة في #أولمبياد_ريو 2016 استعانت بطريقة "الحجامة" التي تصنف ضمن طرق "الطب البديل" لمعالجة التشنج العضلي وآلام المفاصل والزكام والآلام المعوية ومشكلات الجلد والتنفس.

ولجأ عدد كبير من الرياضيين إلى الحجامة على غرار الملاكم الأميركي فلويد مايويذر وبطل كرة المضرب البريطاني آندي موراي ومواطنه بطل الملاكمة أمير خان.

وبداية استخدام الحجامة في الولايات المتحدة كانت قد ظهرت مع بعض المشاهير، مثل الممثلة الأميركية جنيفر أنستون التي لجأت للحجامة. وانتشرت طريقة العلاج لتصل بعض الفرق الأميركية المشاركة في الأولمبياد.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن العلاج بالحجامة يعود للثقافات المصرية والصينية والشرق أوسطية. وتتضمن الحجامة استخدام كؤوس زجاجية توضع على الجلد مباشرة وعلى طول خط التصنيف "الصيني" على الجسم. وتعمل الحجامة على شفط ومص الدم في موقع الجسم الذي يُوضع فوقه الكأس، وذلك من أجل تحفيز الطاقة.