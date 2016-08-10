بالصور.. عريس هندي يقضي شهر العسل مع "صورة" عروسه

قام عريس هندي، يدعى فيزان باتل، بالسفر لقضاء شهر العسل مع صورة عروسه سانا، والتي لم تتمكن من مرافقته لأنها فقدت جواز سفرها قبل يومين من موعد رحلة شهر العسل.

وأصرت عروسه على قيامه بالرحلة بمفرده إلى إيطاليا واليونان، مما دفع العريس لطباعة عدد كبير من صور عروسه واصطحابها معه خلال الرحلة، وذلك وفق ما قالت صحيفة الديلي ميل التي نشرت القصة.

وكان العريس يقوم بالتقاط صور سيلفي مع "صورة" عروسه في كل مكان يقوم بزيارته ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع كتابة تعليقات تعبر عن مدى اشتياقه لعروسه.

وطالب العريس من خلال تدوينة عبر "تويتر" من وزير الخارجية الهندي، بسرعة استخراج جواز سفر جديد لعروسه، لتتمكن من الانضمام له في رحلة شهر العسل؛ وبالفعل لم تمض سوى ساعات قليلة حتى وافق الوزير على الطلب، وتم إرسال الجواز الجديد إلى سانا، التي سارعت بالسفر لمقابلة عريسها.