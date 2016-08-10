حرائق كاليفورنيا تتمدد.. وإغلاق مدارس

اتسع نطاق حريق غابات يستعر في الجبال وسفوح التلال شرقي #لوس_أنجلوس بأكثر من 50 في المئة خلال الليلة الماضية، ما أجبر السلطات على إصدار أوامر بإغلاق مدارس في ثلاث مناطق تعليمية بسبب الدخان الكثيف والظروف الخطيرة.

ويكافح أكثر من 900 رجل إطفاء الحريق الخارج عن السيطرة، والذي أطلق عليه #بايلوت_فاير حيث دمر 7500 فدان من الغابات في منطقة سان برناردينو ماونتنز منذ اندلاعه ظهر الأحد.

وقالت منطقة سيلفر فالي يونيفايد سكول المشرفة على تسع مدارس في ماهوف ديزرت في بيان على موقعها الإلكتروني "نرى أن الأفضل أن يبقى الطلاب والموظفون في منازلهم".

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في #كاليفورنيا أنه صدرت أوامر إخلاء لنحو 500 منزل، كما أغلقت العديد من الطرق، وصدرت تحذيرات من الدخان في منطقة ماهوف ديزرت.