نجا من حريق طائرة الإمارات وفاز بمليون دولار

فاز رجل هندي بمليون دولار خلال سحب سوق دبي الحرة، وذلك بعد 6 أيام من نجاته جراء الإخلاء السريع لطائرة طيران الإمارات.

وكانت سوق دبي الحرة أعلنت اليوم، عن سعيد الحظ الفائز بسحب مليونير الألفية الترويجي (ميلينوم مليونير) السلسلة رقم 222، حيث فازت البطاقة رقم 0845 لحاملها محمد بشير عبد القادر، هندي الجنسية مقيم في دبي، بـمبلغ مليون دولار، خلال السحب الذي أجرته سوق دبي الحرة في الصالة A بمطار دبي الدولي.

ويعمل محمد بشير عبد القادر موظفاً إدارياً في شركة "الطاير" للسيارات، وقد اعتاد شراء تذاكر سحب مليونير الألفية الترويجي خلال سفره إلى الهند، ويبدو أن مثابرته على القيام بذلك قد أتت أكلها أخيراً عندما أصبح مليونيراً فور عودته إلى دبي قبل بضعة أيام من إجراء السحب رقم 222، وتصادف وجود الفائز على رحلة طيران الإمارات EK521 التي تعرضت لحادث إثر هبوطها في مطار دبي الدولي في الثالث من أغسطس.

وقال عبد القادر "حلت عليّ البركة بفوزي أخيراً بسحوبات سوق دبي الحرة، وأنتظر بفارغ الصبر نقل هذا الخبر إلى عائلتي، وإذا سألتني عن خططي، فأنا بالتأكيد أرغب في مد يد العون إلى أطفال كيرلا المحرومين الذين هم بحاجة إلى بعض الدعم المالي والطبي".