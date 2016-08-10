مثلجات الجبن.. آخر ابتكارات النكهات

حقق نوع من المثلجات مصنوع من جبن تقليدي له مذاق لاذع شعبية مفاجئة في بلدة تشيكية صغيرة فيما يقبل المشترون بسعادة على شراء كل ما ينتجه مبتكر هذه النكهة.

وجبن تفاروزيك هو جبن أصفر معتق له مذاق ورائحة قويتان وعادة ما يستمتع التشيك بتناوله مع الخبز وربما البصل.

وقال رومان سينكارا صاحب مقهى ومبتكر هذه المثلجات "يظن الكثير من الناس أن طعمها سيكون مالحا لكنها مثلجات حلوة الطعم إلى حد كبير بنكهة جبن تفاروزيك".

ويضيف سينكارا السكر ومكونات أخرى ليوازن مذاق الجبن، كما يقلص الرائحة النفاذة من خلال درجات الحرارة المنخفضة.

وقدم سينكارا طلبا للحصول على براءة اختراع فيما يعج متجره في بلدة لوستيش الشرقية - موطن جبن تفاروزيك الذي يتمتع بشعبية في جميع أنحاء البلاد - بالزبائن خلال مطلع الأسبوع. وباع سينكارا كل الكمية التي أنتجها.