الملكة رانيا تطلع على تحضيرات أسبوع عمّان للتصميم

اطلعت الملكة رانيا العبدالله على التحضيرات الجارية لإطلاق أسبوع عمان للتصميم الذي سيقام للمرة الأولى في عمّان في الفترة بين 1-9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وخلال زيارتها إلى "حي الحرف" في مجمع رغدان السياحي بوسط البلد، تجولت الملكة رانيا في أماكن المعروضات وتجهيزات التصاميم التي ستحتضن عددا من الحرف التقليدية بطريقة تمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وبحضور أمين عمان عقل بلتاجي وفريق إدارة وتصميم وتخطيط الأسبوع رنا بيروتي وعبير صيقلي، استمعت الملكة رانيا من دينا حدّادين المسؤولة عن تنسيق وتصميم "حي الحرف" وكل من المصممين خالد علي ونورما قبطي إلى شرح عن تصميم الساحة والجسر والمنوال ومجموعة الأعمدة التي تم تنفيذها على شكل أقواس.

والتقت عدداً من المصممين ممن سيشاركون في فعاليات الأسبوع، واستمعت من المصممة ديانا الريان عن تصميم المواد المستخدمة في تصنيع المظلات.

وفي الرواق الثقافي تحدثت المصممة ليان الجابي عن فكرة مشروع "زوايد" الذي شاركها في تأسيسه محمد الحجي، وتقوم فكرته على تحويل المخلفات إلى منتجات وقطع فنية إبداعية.

وتحدث الخطاط عبدالرحمن الجوخي "ابو محمد" الذي أمضى معظم سنوات عمره الـ 86 في التخطيط، عن مهنته في تخطيط لوحات يافطات المحال التجارية في موقع "حي الحرف" بحضور المصمم حسين الأزعط.

ويحتفي حي الحرف بتراث الحرف المحلية التي تنوعت بين النسيج والتطريز والخزفيات والفخاريات ومراحل تطورها. ويضم المعرض حرفيين من مختلف أنحاء المملكة، وسيعرض تصاميم مبتكرة هي نتاج التعاون بين حرفيين ومصممين متخصصين لمنحهم الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات والمهارات، وتشارك التقنيات والمواد.

ويشكل "حي الحرف" مساحة للربط بشكل متكامل بين الثقافة والتراث والتصميم من خلال سلسلة المحلات وأكشاك العرض والمعروضات التصميمية التي تقام خصيصاً خلال فترة المعرض، إلى جانب مساحة للتفاعل الاجتماعي وتقديم عدد من الأطعمة التقليدية.

ويهدف تصميم "حي الحرف" إلى إحياء مجمع رغدان السياحي وإبرازه كفضاء اجتماعي للحرف يجمع الأفراد من مختلف قطاعات المجتمع معاً ضمن بيئة محفزة ومُلهمة للمصممين والجمهور العام على حد سواء.

ويضم أسبوع عمان للتصميم أعمالا لعدد من المصممين في بيئة تفاعلية ضمن معروضات وفعاليات تتركز بالإضافة الى مجمع رغدان السياحي في متحف الأردن تحت مساحة "حي الصناع" وفي جاليري راس العين تحت مساحة "معرض الهنجر".