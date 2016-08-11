ترك طفلته المريضة بالقلب في المستشفى وهرب.. لماذا؟

من أصعب القرارات في الحياة أن يترك أب ابنته المريضة بالقلب في مستشفى ويلوذ بالفرار، تاركاً فلذة كبده تواجه مصيراً لا يعلمه إلا الله.

أطلقت صفحة "أطفال مفقودة" في مصر حملة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للبحث عن والد الطفلة "رحمة" والتي تركها والدها بمستشفى المحلة العام في محافظة الغربية بعد وفاة والدتها بالسرطان، وأوضحت الصفحة أن أحد المواطنين كان قد شاهد والد رحمة وهو يتركها بالمستشفى في حالة بكاء.

يذكر أن والد الطفلة اضطر لتركها بالمستشفى لضيق حالته المادية وقلة حيلته لوجود شيكات يحتاج إلى سدادها وخوفا من الحبس، وترك الأب مع الطفلة خطابا يوضح فيه اسم الطفلة وأنها طفلة لزواج شرعي موثق توفيت والدتها بسبب مرض السرطان وكل عائلتها مصابون بأمراض مستعصية من شلل أو بتر في الأطراف.