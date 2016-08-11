صور للطائر الذي وصفه الرسول بفاسق وهو يسرق سمك الصياد

من الجوارح طائر "نشال" نوعه لئيم، وطبيعته السطو على أرزاق الآخرين عمداً كما يبدو، إلى درجة أن الرسول الكريم وصفه بفاسق، وأمر بقتله أينما وحيثما كان، وهي "الحدأة" خصوصا التي يسمونها Brahminy Kite أو "حدأة براهمية" معروفة أيضا باسم علمي يخصها وحدها، وهو Haliastur indus منتهزة الفرص، لذلك يسمون نوعها "أبو الخطّاف" بالضم، أي كبير الخطّافين وأهمهم، لأنه يحصل على لقمة العيش خطفا.

يكتبون عن "الحداية" كما يسمونها بالعامية، أنها تعيش فوق قمم الأشجار العالية والبنايات المرتفعة، أو تحوم فوق الحقول لترى "الأهداف" بوضوح، ومتى عاينتها تنقضّ وتسرقها لقمة سهلة، بأسلوب الكسب غير المشروع، طبقاً لما قرأت "العربية.نت" في أخبار عدة عنها، متوافرة "أونلاين" ومعظمها مترجم عن مصادر أجنبية، منها واحد في 2015 بموقع صحيفة "الرأي" الكويتية، يصف النوع الأسود منها، بأنه سارق طعام.

وقبل يومين بثت وكالة Cater News البريطانية، صور "حداية" تم رصدها بالجرم المشهود، وهي تسرق سمكات عالقة في شبكة رماها صياد في نهر بمدينة "بنغالور" عاصمة ولاية Karnataka الممتدة في الجنوب الغربي الهندي عند بحر العرب، ونشلت منها سمكة بعد الأخرى، برشاقة تثير حسد أشهر النشالين والسارقين.

الصور التقطها هندي مختص بتصوير الأفاعي والطيور، اسمه Vaibhav Mupadi وعمره 31 سنة، وفق ما ذكرت عنه الوكالة التي بثت بعض صور التقطها لسارقة الصياد رزقه المقدّر. كما نشرها "فابياف" في حسابه "الفيسبوكي" ومعها واحدة مهمة، نقلتها "العربية.نت" وتنشرها أعلاه، فيها بدت "البراهمية" وبين مخالبها سمكة نشلتها من داخل الشبكة نشلا، وطارت بها الى حيث التهمتها في مكان آخر، ثم عاودت النشل في غياب الصياد، على مرأى من الكاميرا التي خرجت بصور نادرة ومذهلة للطائر المعروف بحدة البصر، وبصوت يمكن سماعه من مسافات بعيدة.

وعن "الحدأة" ورد في "صحيح مسلم" حديث عن النبي الكريم، يقول فيه: "أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". كما ورد حديث آخر في "الصحيح" أيضا عن النبي، قوله الشريف: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا" لذلك فهي مكروهة عبر القرون، لأكلها الفئران والجثث والحمام والطيور الصغيرة والنفايات، ومعظمها يضر ولا ينفع، وفي فيديو "يوتيوبي" نراها تخطف سندويتشا من سائحة كانت تتناوله على الرصيف.