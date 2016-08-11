فرنسا.. حرائق غابات تلغي رحلات جوية

قالت وزارة #الداخلية_الفرنسية في بيان إن عدة حرائق غابات اندلعت في مناطق مختلفة بجنوب #فرنسا الأربعاء، ما استدعى إطلاق عملية واسعة لمكافحة الحرائق أصيب خلالها أربعة من رجال الإطفاء وتسببت بإلغاء رحلات جوية.

وذكر وزير الداخلية برنار كازنوف لقناة (بي.إف.إم) الإخبارية الفرنسية أن حوالي 1800 من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق تدعمهم طائرات. وأضاف أنه جرت أيضا تعبئة نحو 400 من أفراد الشرطة في أرجاء المنطقة.

وقال كازنوف إن الحرائق التي غطت مساحة حوالي 5000 فدان كانت لا تزال خارج السيطرة حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وأثر أحد الحرائق على بلدة فوس سور مير التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا، حيث توجد مصانع للبتروكيماويات.

وساهمت شدة الرياح في اتساع نطاق الحرائق حيث شوهد دخان كثيف في أرجاء المنطقة.

وأشار الموقع الإلكتروني لمطار مرسيليا إلى أن أغلب الرحلات الجوية التجارية من مرسيليا ألغيت أو أجلت.