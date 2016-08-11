قصة فتاة مات أبوها وضحت بالامتحانات تفوز ببرونزية ريو

فازت الرباعة المصرية سارة سمير بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو بعد حصولها على المركز الثالث من مسابقة رفع الأثقال وزن 69 كغم.

وظهرت الدموع على وجه الرباعة سارة سمير لحظة تتويجها بالميدالية البرونزية، مستنشقة الهواء.

وباتت سارة أصغر رياضية مصرية تحصد ميدالية أولمبية في التاريخ عن عمر يناهز 18 عاما.

ورغم وفاة والدها وتضحيتها بامتحانات الثانوية العامة إلا أنها تحدت الصعاب ونجحت في تحقيق البرونزية، وربما هذا ما دفعها للبكاء أثناء التتويج.

جدير بالذكر أن سارة سمير نجحت في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من مسابقة رفع الأثقال وزن 69 كغم بعد احتلالها للمركز الثالث بالتصفيات، وخاضت باقي المنافسات بقوة مع رباعة صينية وأخرى كازاخستانية.