لماذا غابت أسرة نور الشريف عن تكريمه في ذكراه الأولى؟

تغيبت أسرة الفنان الراحل نور الشريف عن تسلم درع تكريمه في الدورة الـ9 للمهرجان القومي للمسرح والتي حملت اسم الراحل، وذلك لسفرهم خارج البلاد وتسلم درع التكريم الفنان حسن الرداد نيابة عن أسرة الراحل خصوصا وأن الرداد يعد واحدا من تلاميذ النجم الراحل حيث سبق وقدمه في مسلسل "الدالي" في دور ابنه.

من جانبها، أحيت الفنانة الشابة "مي نور الشريف" الذكرى الأولى لوفاة والدها، التي تحل اليوم الخميس 11 أغسطس وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت مي صورة لوالدها معلقة: "حبيبي دائما"، الأمر الذى تفاعل معه الكثير من أصدقائها ومتابعيها وعشاق النجم الكبير طالبين من الله أن يتغمده بالرحمة.

ودشن المصريون "هاشتاغ" باسم #نور_الشريف على #تويتر في الذكرى الأولى لرحيله.