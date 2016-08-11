نيويورك.. اعتقال العشرات بسبب "الكحول"

قالت السلطات الأربعاء إن عشرات الأشخاص، وكثير منهم قصر، اعتقلوا في حفل لمغنيي موسيقى الراب سنوب دوج وويز خليفة في لونج أيلاند في #نيويورك بسبب تعاطي الكحول وأدخل تسعة المستشفى جراء مشكلات متعلقة بالكحول.

وصادرت سلطات إنفاذ #القانون المواد الكحولية واعتقلت 75 من الحاضرين في الحفل الذي نظم أمس الثلاثاء في مسرح نيكون في جونز بيتش قرب تجمع صغير في هيمبستيد. وعالجت أطقم الإسعاف بعض من شعروا بالإعياء في الموقع.

وقال راندي سايمونز، وهو متحدث باسم هيئة المتنزهات الوطنية بولاية نيويورك في بيان "(سلطات) إنفاذ القانون تتبنى #سياسة عدم التسامح مطلقا مع تناول القصر للكحوليات في ولاية نيويورك، وفي حدائقنا الوطنية (..) الأشخاص الذين عرضوا السلامة العامة للخطر عن طريق تناول القصر للكحوليات والقيادة تحت تأثير مخدر والتعاطي غير المشروع للمخدرات أو حيازتها لن يجري التسامح معهم".

ولم تذكر السلطات أي تفاصيل بشأن الأفراد الذين اعتقلوا أو أدخلوا المستشفى. وقالت وسائل إعلام محلية إن الاعتقالات جرت بسبب تهم منها تناول القصر للكحوليات والقيادة تحت تأثير مخدر، وإنه جرى ضبط العديد من بطاقات الهوية المزورة.