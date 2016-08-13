أميركا.. تمساح يكاد يقطع يد امرأة في فلوريدا

أفادت وسائل إعلام محلية أن تمساحا هاجم امرأة الجمعة وكاد يقطع يدها أثناء زيارتها لمتنزه ايفرجليدز بولاية #فلوريدا الأميركية.

وقالت محطة (دبليو.اس.في.ان-تي.في) التلفزيونية المحلية إن كيمبرلي آن سيكستون (49 عاما) كانت تحاول انتشال علبة سقطت منها في المياه في شمال غرب مقاطعة بروارد عندما هاجمها #تمساح يتراوح طوله بين 4 و5 أقدام.

وصرح مايك جاكليس قائد شرطة بروارد للمحطة بأن سيكستون "أصيبت إصابة جسيمة في يدها تقترب من #بتر كامل ليدها اليمنى عند المعصم".

وأضاف أن مرافقين لسيكستون جذبوها حتى لا تسقط في المياه الأمر الذي "ربما كان سببا قويا في إنقاذ حياتها".

ونقلت سيكستون جوا إلى مستشفى محلي حيث حاول الأطباء إعادة تثبيت يدها. وقالت المحطة إن التمساح وقع في شرك نصب له.

وفي يونيو، غرق طفل (عامان) بعد أن سحبه تمساح في متنزه والت ديزني العالمي في أورلاندو بفلوريدا.