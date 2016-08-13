روبرت دي نيرو: ترامب مجنون تماما

أعلن الممثل والمنتج الأميركي #روبرت_دي_نيرو يوم السبت إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية #دونالد_ترامب يجب ألا يخوض السباق لأنه "مجنون تماما".

وأثار ترامب - وهو رجل أعمال وملياردير يسعى لشغل أول منصب عام له - جدلا بسلسلة من التصريحات النارية عن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وعن الأسلحة والمكسيكيين والمسلمين والمحاربين القدامى من بين موضوعات أخرى.

وأدلى دي نيرو بتصريحاته في #سراييفو أمام جماهير قدم لهم نسخة رقمية من فيلم (تاكسي دريفر) أو سائق سيارة الأجرة وهو فيلم من إخراج مارتن سكورسيزي وقام دي نيرو ببطولته، وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على عرض الفيلم لأول مرة.

وقال دي نيرو على مسرح سراييفو الوطني: "دونالد ترامب يجب أصلا ألا يكون في الموقع الذي هو فيه الآن. فليساعدنا الرب." وقوبل كلام دي نيرو بتصفيق حاد من الجمهور.

وأضاف "إن ما يقوله حقيقة هو جنون كامل وسخف، إنه مجنون تماما."

وتابع دي نيرو: "لكنني أعتقد الآن أنهم بدأوا فعلا في التراجع. أخيرا بدأوا يقولون: يا دونالد هذا أمر سخيف وبلا منطق، هذا جنون".

وألقي ترامب باللوم على وسائل الإعلام الأميركية في إخراج الكثير من تصريحاته عن سياقها.

وافتتح دي نيرو (73 عاما) مساء يوم الجمعة الدورة الثانية والعشرين لمهرجان سراييفو للأفلام والذي بدأت إقامته كأحد أشكال المقاومة مع اقتراب نهاية حصار المدينة الذي استمر من 1992 وحتى 1995 خلال حرب البوسنة، وتم تكريم دي نيرو خلال المهرجان بجائزة عن مجمل أعماله.

وقال دي نيرو أثناء الحفل "سوف أعتز بهذه الجائزة -قلبي مع سراييفو- لأنني أعتقد أن ليست هناك مدينة أخرى في العالم أظهرت مثل هذا الصمود في وجه مأساة بهذا الحجم".