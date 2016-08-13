سيجار بطول ملعب كرة قدم هدية لكاسترو في عيد ميلاده

حطم صانع سيجار كوبي الجمعة الرقم القياسي المسجل باسمه، وصنع أطول سيجار في العالم، حيث بلغ طوله 90 متراً بما يوازي طول ملعب لكرة القدم وأهداه للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو بمناسبة عيد ميلاده التسعين.

وكان كاسترو الذي تولى السلطة في ثورة عام 1959 وحكم البلد لنحو نصف قرن يشاهد كثيرا وهو يدخن سيجار لانسيرو الطويل النحيف حتى إقلاعه عن التدخين في عام 1985.

وقال خوسيه كاستيلار كايرو الشهير باسم "كويتو" والذي فاز بالرقم العالمي خمس مرات في السابق "أود أن أهدي هذه للقائد المحبوب فيدل كاسترو".

وتفيض كوبا بالتهاني لكاسترو الذي يحتفل بعيد ميلاده التسعين السبت. وتبرع 90 شخصاً بالدم في وقت سابق الجمعة في مدرسة صغيرة في منطقة ارتميسا تكريما للزعيم السابق.

وحطم كويتو رقمه السابق المسجل بنحو 82 متراً بسيجاره الجديد الذي احتاج لصناعته عشرة أيام ومساعدة عدد من الأشخاص في حصن يعود للاستعمار الإسباني على خليج هافانا.

والسيجار أشهر منتجات كوبا منذ شاهد كريستوفر كولومبس السكان الأصليين يدخنون أوراق التبغ الملفوفة عندما أبحر إلى الجزيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي في عام 1492.