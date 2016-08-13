شاهد.. ملكة جمال أميركية تتعرض لموقف محرج للغاية

تعرضت ملكة جمال الأرض في الولايات المتحدة الأميركية لموقف محرج لا تحسد عليه في حفل تتويجها في حفل ضخم بولاية فرجينيا الأميركية في بداية الشهر الجاري حيث حصل ما لا يمكن توقعه.

وأثناء حفل تتويج الشابة الأميركية كورين ستيلاكيس كملكة جمال للأرض 2016، فُكّت أزرار فستانها مرتين لتحاول زميلتها في المرة الأولى ربط الفستان، كما أن التاج لم يناسبها مما تسبب في سقوطه عن رأسها بسبب كبر حجمه وبرغم فرحتها بالفوز بالتاج إلا أن ذلك لم يمنعها من محاولة حمل التاج وتوزيع الابتسامات وعرض فستانها للجمهور بعدما فكت أزراره للمرة الثانية لتحاول إحدى المتسابقات مرة أخرى مساعدتها في ربطه.