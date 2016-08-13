ميسي يتراجع عن قرار اعتزاله.. والأرجنتين بانتظاره

تراجع لاعب كرة القدم الشهير، ليونيل ميسي، أمس الجمعة عن قرار اعتزاله اللعب دولياً الذي كان اتخذه قبل أشهر، قائلاً إنه يريد العودة للعب مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك قبل أربعة أسابيع من مباراة الأرجنتين المقبلة في تصفيات كأس العالم 2018 أمام أوروغواي.

ومما لا شك فيه أن نجم الكرة سيكون مرحباً به في حضن منتخبه الوطني.

وكان نجم برشلونة الأرجنتيني أعلن في يونيو الماضي أنه لن يلعب مجددا لصالح بلاده بعد خسارة الفريق لنهائي كأس كوبا أميركا أمام تشيلي. إلا أنه قال في بيان الجمعة إنه يتمنى مواصلة اللعب مع منتخب بلاده.

وفيما يلي إنجازات هذا المهاجم الشهير الذي ولد عام 1987 وانضم إلى برشلونة وهو يبلغ من العمر 13 عاماً في 2000، وتألق في صفوف الناشئين قبل أن يمنحه المدرب الهولندي السابق فرانك ريكارد الفرصة مع الفريق الأول للنادي، مع المنتخب الأرجنتيني:

سجله مع منتخب الأرجنتين..

قاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم للشباب في هولندا عام 2005 وأحرز هدفين من ركلتي جزاء في النهائي أمام نيجيريا، والذي انتهى بفوز الأرجنتين 2-1.

-شارك في أول مباراة مع المنتخب الأول للأرجنتين وكانت مواجهة ودية أمام المجر في أغسطس آب 2005 لكنه خرج مطرودا بعد أقل من دقيقة على نزوله كبديل عندما سدد ضربة بمرفقه لمدافع كان يجذبه من قميصه.

- شارك لوقت قليل في كأس العالم 2006. وخرجت الأرجنتين من البطولة بدور الثمانية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام ألمانيا الدولة المضيفة.

- قاد الأرجنتين للفوز بذهبية أولمبياد بكين 2008.

- كان ضمن المنتخب الأرجنتيني الذي دربه دييجو مارادونا والذي ودع كأس العالم 2010 بخسارته 4-صفر أمام ألمانيا في دور الثمانية في جنوب إفريقيا. وفشل ميسي في تسجيل الأهداف وكافح للظهور بمستواه.

- بعد موسم تعرض خلاله للإصابة قاد الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2014 في البرازيل حيث خسرت بلاده 1-صفر أمام ألمانيا. وسجل ميسي أربعة أهداف في النهائيات وفاز بجائزة أفضل لاعب خلال البطولة.

- شارك في كأس كوبا أميركا للمرة الثانية في تشيلي في 2015 حيث خسر فريقه في المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام أصحاب الأرض.

- سجل ثلاثة أهداف في 19 دقيقة بعد مشاركته كبديل في الفوز 5-صفر على بنما في النسخة المئوية لكأس كوبا أميركا في 2016.

- أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين برصيد 55 هدفا بعد أن هز الشباك في فوز منتخب بلاده 4-صفر على نظيره الأميركي صاحب الضيافة في قبل النهائي النسخة المئوية لكوبا أميركا.

- كان ضمن منتخب الأرجنتين الذي خسر مجددا بركلات الترجيح أمام تشيلي حاملة اللقب في المباراة النهائية للنسخة المئوية لكوبا أميركا وأعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خوض مباراته 113 مع بلاده.