مكافأة 5 آلاف دولار للإمساك بسارقي مثلجات في نيويورك

تنتشر سرقة المثلجات في نيويورك لدرجة أن صاحب إحدى سلاسل المتاجر التجارية عرض مكافأة بقيمة 5 آلاف دولار لمن يساعد على توقيف اللصوص، بعد أن طفح الكيل من هذه الظاهرة.

وقد نشر جون كاتسيماتيديس صاحب سلسلة المتاجر "غريستيديس" هذا الخبر على حسابه في "تويتر"، مستعيدا أحد عناوين صحيفة "نيويورك بوست"، "لصوص المثلجات يعيثون فسادا في المتاجر الكبيرة في نيويورك".

وأكدت الشرطة أنها تلقت 250 شكوى من سرقة المثلجات ونفذت130 عملية توقيف حتى اليوم في العام 2016. وقال ناطق باسمها لوكالة فرانس برس "نتعاون عن كثب مع البائعين لمكافحة ظاهرة سرقة المثلجات".

وتأتي هذه المكافأة في وقت تشهد فيه نيويورك موجة حر مع معدلات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.

وجون كاتسيماتيديس (67 عاما) هو رجل أعمال عصامي هاجر مع عائلته من اليونان إلى نيويورك عندما كان طفلا. وتقدر ثروته، بحسب مجلة "فوربز"، بحوالي 3,4 مليار دولار.

وسبق لرجل الأعمال الجمهوري هذا أن ترشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك سنة 2013 لكنه لم يوفق.

وتضم سلسلة المتاجر التي يديرها أكثر من 30 فرعا في ضواحي نيويورك.