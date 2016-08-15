شاهد DNA.. نصر الله وزمن الشعارات

في حلقة الاثنين من برنامج DNA اليومي، التي حملت عنوان " نصر الله.. وزمن الشعارات " تحدث الإعلامي اللبناني #نديم_قطيش حول خطاب نصر الله في ذكرى مرور عشر سنوات على حرب تموز.

وتهكم نديم قطيش على خطاب نصر الله الذي ردد فيه الكثير من الشعارات، والذي يحتاج إلى تلحين بسبب تكراره كلمة "أنا" عشرات المرات خلال الخطاب.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويُعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.