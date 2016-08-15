صور.. الطفل المسن يحير الأطباء

في حالة غريبة وغير مشخّصة حتى الآن، يبدو طفل بنغالي عمره 4 سنوات مثل كبار السن في ملامح وجهه وبقية أجزاء جسمه.

وقالت والدة الطفل بايزيد سيكدر، الذي يحب اللعب كأقرانه لا سيما كرة القدم، إن "من رأى الطفل كان خائفاً بسبب مظهره"، الذي يبدوه فيه كرجل في الأربعينات ربما.

وأضافت أن "بعض الناس يكونون قاسين على الطفل، في حين يعطف عليه آخرون ويشترون له الألعاب والطعام"، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".

ويعاني الطفل، على ما قالت أمه، من ضعف في الكُلى والكبد وقد تمضي أيام بدون أن يتبول، ورغم أنه طاف عدداً من مستشفيات بنغلادش إلا أن الأطباء بدوا في حيرة أمام هذه الحالة النادرة.

وادعى طبيب أن باستطاعته علاج الطفل بدون أن يحدد كلفة العلاج، تاركاً العائلة في حيرة هي الأخرى بشأن إذا كانت ستتمكن من علاجه مستقبلاً أم لا.

وعلى ما قال جده، فإن الطفل، الذي يبدو أنه لا يزال يجهل وضعه الصحي، دائماً يطلب منه مشاركته لعبة كرة القدم، فيما يحاول الأول جاهداً "إبقاء الطفل سعيداً".