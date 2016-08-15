"الرجل الأسرع في العالم".. يحقق الإنجازات دون عناء

يحقق العداء أوساين #بولست الإنجاز تلو الآخر ويحطّم الأرقام القياسية.. وهو يبتسم ولا يبدو عليه أي آثار للعناء أو الرهبة!.

وقد ضرب إعصار أوساين بولت مجددا دورة #الألعاب_الأولمبية : فبعد إحرازه ذهبيتي سباق 100 متر في دورتي بكين عام 2008 ولندن بعدها بأربع سنوات، نجح العداء الجامايكي الأسطوري أمس الأحد في #ريو في تطويق عنقه بالمعدن الأصفر في هذه المسافة ماحيا جميع منافسيه وعلى رأسهم الأميركي جاستين #غاتلين .

وحسم بولت السباق في زمن مقداره 9 ثوان و81 متفوقا على غاتلين (9 ثوان و89) ليحقق إنجازا تاريخيا حيث أصبح أول #عداء في التاريخ يحقق هذا الإنجاز ثلاث مرات على التوالي.

ورغم أن بولت حقق انطلاقة أقل سرعة من غريمه غاتلين، بيد أنه عوضّها في منتصف السباق، وتقدم منافسيه بوضوح، حتى إنه وجد الوقت ليربت على صدره مبتسماً مع عبوره لخط النهاية مبتعدا بفارق نحو متر واحد عن أقرب مطارديه.. فبدا وكأنه يركض دون عناء بينما العداؤون الآخرون يعانون للتسابق واللحاق به، لكن دون جدوى.

ودفع بولت الجماهير المتواجدة في الاستاد إلى ما يشبه حالة من الاستثارة مع دورانه على المضمار والابتسامة تعلو وجهه وتلويحه للجماهير التي هتفت "بولت.. بولت.. بولت".

وأكمل بولت لفة احتفالية مع المشجعين في الاستاد والتقط معهم آلاف الصور الشخصية "السيلفي" والصور المضحكة أيضاً.

وعن السباق أوضح بولت: "كان السباق رائعا، لم انطلق بقوة لكني فزت وأنا سعيد للغاية". وأضاف: "لم أكن في أفضل حالاتي اليوم (الأحد) إلا أنني أنهيت المهمة وأنا فخور للغاية بما حققته".