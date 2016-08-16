أولمبياد ريو.. قصة حب تتوج بـ"الخطوبة" على المنصة

تقدم رياضي صيني مشارك في أولمبياد ريو، بخطبة السبّاحة زي هي، بعد نيلها ميدالية فضية في الغطس ليفوز بخطبة السبّاحة الصينية.

وجثا الرياضي كين كاي، على ركبته، ثم قدم لها زهرة ووردة قبل أن يلبسها خاتما، على مرأى من الجمهور، فيما كانت هي متأثرة بصورة بالغة بالمفاجأة.

وقالت الرياضية الصينية، عقب المفاجأة، إنها على علاقة بكاي منذ 6 سنوات، لكنها لم تكن تتوقع أن يطلب يدها للزواج على منصة التتويج.

ولقيت الخطوبة "الأولمبية" استحسانا واسعا من الجمهور الذي كان يتابع المنافسة، ونشطاء مواقع التواصل في شتى بلدان العالم.