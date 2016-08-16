بالفيديو.. هربوا قبل انفجار القنبلة بثوانٍ

أظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، إلقاء قنبلة صوت من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الشبان الفلسطينيين يجلسون أمام منزل، حسب ما أفادت وكالة "معا" الإخبارية.

وتناولت المواقع العبرية هذا الشريط المصور بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه الشبان الفلسطينيون، يجلسون ولا يقومون بعمل أي شيء فيه شبهات، ويظهر وصول جيب للجيش الإسرائيلي الذي يقف لعدة ثوان بالقرب من الشبان، ويقوم أحد الجنود بإلقاء قنبلة صوتية نحو الشبان الفلسطينيين، الذين انتبهوا وهربوا قبل ثوان من انفجار القنبلة الصوتية.