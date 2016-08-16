شاهد.. عيد اليحيى يرد على افتراءات يوسف زيدان

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على الكاتب والمفكر المصري يوسف زيدان بعد انتشار فيديو له خلال تواجده في ندوة في المغرب، اعتبر خلاله أن "لا علماء للغة العربية في السعودية، ولا حضارة في الجزيرة العربية قبل الإسلام".

من جانبه، رد الدكتور عيد اليحيى مقدم برنامج "على خطى العربية" على افتراءات يوسف زيدان عبر برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية" قائلا "الجزيرة العربية مصدر اللغة العربية، فكيف ليس بها علماء للغة العربية؟.. الإمام علي (رضي الله عنه) أبو اللغة العربية وصاحب النحو، وأبو الأسود الدؤلي هو عربي وهو الذي نحا النحو بأمر من الإمام علي بن أبي طالب، ثم الأصمعي.. ثم من جاء بعدهم من الموالي مثل سيبويه وابن جني.. ومن ليس من الجزيرة فقد تعلم فيها".

وأضاف اليحيى "كفى للغة العربية فخرا أن يدخل فيها من غير العرب ثم يكون عالما بها، لذلك اللغة العربية هي أم اللغات".

وأكد أن علماء الغرب يرون أن جميع الهجرات السامية خرجت من الجزيرة العربية، وليس بعد انهيار سد مأرب كما زعم زيدان".

وأشار إلى أن سد مأرب كان "حديثا" وليس "قديما"، وهذا يوضح جهلا كبيرا وفقرا في المعلومات.

ووجه اليحيى رسالة لزيدان قائلا "الجزيرة العربية خرجت منها أعظم اللغات المكتوبة وأكثر الحضارات".