توأم ألماني تصلان خط النهاية "يداً بيد" في أولمبياد ريو

شهد أولمبياد ريو دي جانيرو العديد من المواقف الطريفة مرة والإنسانية والجميلة مرة أخرى هذه المرة لفتت صورة التوأم الألماني، الشقيقتين ليزا وآنا هانر، 26 عاماً، اللتين وصلتا إلى خط نهاية سباق الماراثون بأولمبياد ريو دي جانيرو متشابكتي الأيدي وسائل الإعلام العالمية.

فيما تعرضت الشقيقتين لانتقادات لاذعة لدى الاتحاد الألماني لألعاب القوى بسبب تأخرهما بفارق كبير بلغ 21 دقيقة عن أصحاب الصدارة.

وتحدث توماس كورشيلجن المدير الرياضي للاتحاد الألماني لألعاب القوى عن وصولهما بتلك الطريقة قائلا "لقد بدا وكأنهما تتنافسان في سباق للمرح، ولم تظهرا كلاعبتين تتنافسان في سباق للفوز بميدالية أولمبية".

وهاجم بعض الألمان اللاعبتين، بينما اعتبر البعض أن اهتمامهما بالإعلام والجماهير كان أكثر من اهتمامهما بالسباق ذاته.